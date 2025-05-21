روبيو يحذر من أن الحكومة الانتقالية في سوريا على حافة الانهيار

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء من أن الحكومة الانتقالية في سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الانهيار.



وقال روبيو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، ربما تكون على بعد أسابيع، وليس عدة أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية واسعة النطاق ذات أبعاد ملحمية".

ودعا إلى دعم السلطات الانتقالية في سوريا.

وقال: "إذا نظرتم إلى تاريخ المنطقة، عندما تكون سوريا غير مستقرة، تصبح المنطقة غير مستقرة".

وجاء تحذير روبيو في الوقت الذي قرر فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي رفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا.