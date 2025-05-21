انخفاض أعداد الخيول البرية التي تجوب جبال شرقى أستراليا

انخفض عدد الخيول البرية التي تجوب الجبال في شرقى استراليا، حيث أشاد المعنيون بالحفاظ على البيئة بتعافي البيئة الطبيعية.

ويشار إلى أن الخيول البرية كانت تعيش في منتزه كوسيوسكو الوطني في جبال سوني في نيو ساوث ويلز منذ 200 عام.

وخلص استطلاع لحكومة نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء إلى أن عدد الخيول انخفض ما بين 1500 و6000 خلال عام 2024، مقارنة بـ12700 و21800 خلال عام 2023.

ويذكر أن الحكومة ملزمة قانونيا بخفض عدد الخيول البرية إلى 3000 بحلول 2027 من خلال اصطيادها وإعادة توطينها، وعندما لا يكون ذلك ممكنا من خلال إطلاق النار برا وجوا.

وقال جاك جو رئيس مجلس الأنواع الغازية إن " الطبيعة تستجيب" لانخفاض أعداد الخيول.

وأضاف "نرى أخيرا تحولا. أعداد أقل من الحيوانات ذات الحوافر الصلبة تجوب بيئة جبال الألب الهشة مما يعني عودة المزيد من الفصائل المحلية وتعافي الأراضي الرطبة الأكثر هشاشة، والمزيد من الأمل لواحد من أكبر المنتزهات الاسترالية عرضة للخطر".