ستارمر يقترح تغيير بدلات الوقود السنوية لصالح المتقاعدين

اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة.

وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفا أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يعرف ببدلات وقود الشتاء.

وجاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وقال ستارمر "مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدما، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء."

وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولارا) سنويا، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقرا، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.

وكانت البدلات الأكثر تحديدا تقتضي أن يفقد حوالي 11 مليون متقاعد، وكثير منهم ذوي الدخل المحدود، الدعم، وأن يكابدوا من أجل تغطية احتياجاتهم، خصوصا في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتقد العديد من أعضاء حزب العمال، سواء داخل البرلمان أو خارجه، أن التوفير المعتدل نسبيا البالغ 5ر1 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في الميزانية الذي حققه تعديل السياسة لم يكن يستحق التكلفة السياسية.

ويمكن القول إن هذه الخطوة ساهمت في حدوث تراجع سريع في شعبية حكومة ستارمر منذ أن تم انتخابها.

فقد حقق حزب العمال البريطاني، في الانتخابات المحلية في إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر، نتائج ضعيفة، حيث أرجع العديد من ممثلي الحزب هذا التراجع إلى إلغاء بدلات وقود الشتاء.