خلو الطرق والأسواق في الهند بسبب موجة الحر

خلت الطرق والأسواق خلال فترات ما بعد الظهيرة من الأشخاص، كما تحول بعض المزارعين إلى العمل خلال الليل لتجنب درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه مناطق كبيرة في الهند درجات حرارة مرتفعة.

وتوقعت هيئة الارصاد الهندية أن تصل أقصى درجات الحرارة اليوم الخميس إلى 45 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي، مما دفع السلطات لفتح " مناطق تبريد" مؤقتة لمساعدة المواطنين على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من أنه من المرجح استمرار الطقس الحار في عدة مناطق بشمال البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث ستبقى درجات الحرارة أعلى من مستوياتها خلال هذه الفترة.

وحثت السلطات المواطنين على البقاء في أماكن مغلقة خلال الساعات الأكثر حرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وقد عرقل الطقس الحار الحياة اليومية في عدة ولايات بشمال الهند.

وفي بعض المناطق من ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان، أغلقت الطرق والأسواق بعد الظهيرة، حيث بقى الأشخاص في المنازل، في حين تحول التجار إلى العمل في الصباح الباكر. وبدأ المزارعون العمل في الليل لأن الطقس خلال النهار أصبح لا يطاق.

ويقول خبراء المناخ إن ارتفاع درجات الحرارة في الهند يعد جزءا من نمط عالمي أوسع نطاقا مرتبط بالتغير المناخي.