أعلنت مديرية إعلام الحسكة شمال شرقي سوريا، الخميس، عودة نحو 1300 عائلة نازحة إلى مناطقها الأصلية في مدينة عفرين شمالي البلاد.

وقالت المديرية في بيان على منصة تلغرام: "انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين بالحسكة في طريق عودتهم إلى مناطقهم".

وأشارت إلى أن ذلك جرى "بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب (شمال)، وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري".

يُذكر أن العديد من القوافل كانت قد وصلت سابقا من مناطق متفرقة، أبرزها محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ومن مدينة عين العرب كوباني.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدا على مستوى الاستقرار الذي تشهده سوريا واستعادة الدولة لدورها السيادي.

كما أنها تأتي استجابة إنسانية ووطنية لإنهاء ملف النزوح الذي بدأ مع انطلاق عمليات عسكرية عام 2018 لتحرير مدينة عفرين من يد تنظيم قسد.

وحينها اضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى ترك منازلهم في قرى وبلدات عفرين تجنباً للقصف والاشتباكات آنذاك.

وتُمثل عودة هذه القوافل إغلاقا لصفحة شتات دامت سنوات، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من إعادة الاستقرار والاندماج المجتمعي.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.