الأردن يعلن وصول مواطنين اثنين من المشاركين في أسطول الصمود العالمي إلى المملكة

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين، عن وصول مواطنَيْن أردنيَّيْن كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم، عبر المعبر الجنوبي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما، لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي، استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج، في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد.

وشهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بناشطي «أسطول الصمود العالمي»، الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة، موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية، الأربعاء.

واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي أسطول الصمود، وفق بيانات لوزارات خارجية تلك الدول.

كما صدرت مواقف منددة بـ«شدة» بالاعتداء الإسرائيلي، ورافضة له من دول مثل تركيا وبريطانيا واليونان وسلوفينيا وإيرلندا وألمانيا وكولومبيا والنمسا وسويسرا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا.

ونشر بن غفير، مقطعا مصورا أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي «أسطول الصمود العالمي»، الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

ووثقت المقاطع مشاهد إذلال وتنكيل، مثل إجبار الناشطين على الركوع مكبلي الأيدي، والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، مع زيارة استفزازية لبن غفير، الذي حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة.