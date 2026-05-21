قرقاش: من يريد التعايش مع محيطه العربي يجب أن يدرك أن الثقة مفقودة واستعادتها لا تتم بالشعارات



قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن «التنمر الإيراني أصبح جزءًا من المشهد السياسي في الخليج العربي».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة، حتى أصبح جزءًا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء».

وأشار إلى أن «النظام الإيراني يحاول تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية »، مشددًا على أن ماولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية «ليست سوى أضغاث أحلام».

واستطرد: «من يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات، بل بلغة مسئولة، وصون السيادة، والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار».

وشهدت العلاقات بين طهران وأبوظبي توترًا شديدًا خلال الحرب الأخيرة، حيث نفذت إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد منشآت النفط والطاقة الإماراتية.

وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن بلاده اعترضت منذ 28 فبراير، ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة، منوهًا أنها استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة.

واتهم إيران بتعطيل مسارات الملاحة البحرية، بما في ذلك ما وصفه بـ«الإغلاق الفعلي» لمضيق هرمز، معتبرًا أن استخدام هذا الممر الحيوي كأداة ضغط يشكل «عملًا من أعمال القرصنة».