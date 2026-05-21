سي إن إن: مصادر استخبارية أمريكية كشفت أن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع

ذكرت شبكة "سي.إن.إن"، اليوم الخميس، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية، أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات بدون طيار "درون" خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أبريل.

كما نقل التقرير عن أربعة مصادر أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية.

واستأنفت إيران بعض إنتاجها للطائرات المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أسابيع وبدأت في أوائل أبريل/نيسان، في مؤشر على سرعة إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين مطلعين على تقييمات الاستخبارات الأمريكية، بحسب شبكة "سي إن إن" عربية الإخبارية.

بحسب 4 مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية تحدثوا إلى "سي إن إن"، فإن إعادة بناء القدرات العسكرية، بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وقدرات إنتاج أنظمة الأسلحة الرئيسية التي دُمرت خلال النزاع الحالي، يعني أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للحلفاء الإقليميين في حال استئناف الرئيس دونالد ترمب حملة القصف.

كما يُشكك هذا في مزاعم مدى تأثير الضربات الأميركية الإسرائيلية على إضعاف الجيش الإيراني على المدى البعيد.

بينما يختلف الوقت اللازم لإعادة إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة، تشير بعض تقديرات الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران قد تعيد بناء قدرتها على شن هجمات الطائرات بدون طيار بالكامل في غضون ستة أشهر فقط، وفقًا لما ذكره أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، لشبكة سي إن إن.

وقال المسؤول الأمريكي: "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية التي حددتها أجهزة الاستخبارات لإعادة تشكيلها".

وتشكل هجمات الطائرات المسيّرة مصدر قلق بالغ للحلفاء الإقليميين.

وبحسب الشبكة يُمكن لإيران أن تُعزز قدرتها على إنتاج الصواريخ التي تراجعت بشكل ملحوظ عبر إطلاق المزيد من الطائرات بدون طيار "درون"، لمواصلة إطلاق النار على إسرائيل ودول الخليج التي تقع ضمن مدى أنظمة الأسلحة الإيرانية.