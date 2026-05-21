ألمانيا تقترح منح أوكرانيا صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي

اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا دورا مباشرا ​داخل هياكل الاتحاد الأوروبي كخطوة ‌انتقالية تمهد لانضمامها للتكتل، قائلا إن هذه الخطوة قد تساعد في تسريع التوصل ​إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي رسالة ​إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة رويترز، ⁠دعا ميرتس إلى استحداث وضع ​جديد لأوكرانيا "كعضو منتسب"، يتيح لمسئوليها المشاركة ​في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون الحق في التصويت.

وطرح المستشار الألماني اقتراحا بأن يتعهد أعضاء ​الاتحاد "بالتزام سياسي" لتطبيق بند المساعدة ​المتبادلة على أوكرانيا "من أجل توفير ضمان أمني جوهري".

ويقول ‌محللون ⁠إن وجود مسار واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يكون أمرا حيويا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقناع الأوكرانيين بأي ​تسوية سلمية، ​خاصة ⁠إذا لم تستعد أوكرانيا السيطرة على كامل أراضيها أو ​تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ​كما ⁠هو مرجح.

ويمثل اقتراح ميرتس محاولة لإيجاد حل وسط بين خيار الانضمام السريع والواقع ⁠الحالي ​لأوكرانيا كدولة مرشحة ​لا تزال في المراحل الأولى من مسار الانضمام.

إلى ذلك، قال فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا الروسية عبر تطبيق تليجرام إن هجوما بطائرة ​بدون طيار "درون" على مدينة سيزران في المنطقة الواقعة على ‌نهر الفولجا أسفر عن مقتل شخصين، فيما أفادت أوكرانيا بمقتل شخصين أيضا جراء تبادل الهجمات بين الجانبين خلال الليل.

وتوجد مصفاة ​نفط كبيرة في سيزران، التي تبعد حوالي 1000 ​كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. ولم يوضح فيدوريشيف في ⁠منشوره ما إذا كانت أضرار لحقت بأي بنية ​تحتية.

وقالت السلطات الروسية على تيليجرام إن ثلاثة أشخاص أصيبوا ​في هجوم بطائرة "درون" على بلدة شيبيكينو ومحيطها في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.

وأفادت هيئة الطوارئ في أوكرانيا على تليجرام بمقتل شخصين ​بعدما قصفت روسيا منطقة تشيرنيهيف على الحدود الروسية ​ومنطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات.

ووصلت جهود السلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية إلى ​حالة جمود، ​ويتبادل الطرفان ⁠هجمات منتظمة منها ضربات على البنية التحتية للطاقة.

وأشار الرئيس الأوكراني خلال الليل ​إلى وجود اتصال مثمر مع الولايات المتحدة ​الساعية ⁠للتوسط في محادثات لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي: "إذا تمكنا في الأسابيع المقبلة من استئناف حوار ثلاثي فعال وإشراك الأوروبيين، فسيكون ⁠ذلك ​هو الهدف المنشود".

وأضاف: "من جانبنا، نبدي ​استعدادا كاملا لاتخاذ مثل هذه الخطوات. وأعول على استعداد شركائنا لهذا وعدم ​اختباء الروس".