صحيفة: حضور رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حفل زواج للمثليين في ألمانيا رغم معارضتها لهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير صحفي أن رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا أنيجريت كرامب-كارينباور حضرت برفقة زوجها هيلموت اليوم الجمعة تسجيلا رسميا لعقد زواج وحفل زفاف لاثنين من المثليين في ولاية زارلاند.

وقالت كرامب –كارينباور وفقا لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الصادرة غدا السبت: "لقد كانت دعوة خاصة، قبلناها بسرور"، معلنة أنها مسرورة من أجل الزوجين وتتمنى لهما السعادة في مستقبلهما المشترك.

أقيم الاحتفال وعقد الزواج في بلدة ماربينجن شمالي ولاية زارلاند.

وذكرت الصحيفة إن أحد العروسين عضو بالحزب تربطه بكرامب-كارينباور، الرئيسة السابقة للحكومة في ولاية زارلاند، وزوجها صداقة وطيدة منذ فترة طويلة.

تعرضت كرامب-كارينباور لانتقادات عديدة لأنها رفضت فتح مسمى الزواج رسميا للمثليين . ونقلت الصحيفة عنها قولها على هامش الاحتفال "أقبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن (الزواج للجميع) بطبيعة الحال".