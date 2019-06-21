الجمعة 21 يونيو 2019 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

صحيفة: حضور رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حفل زواج للمثليين في ألمانيا رغم معارضتها لهم

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 7:23 م

ذكر تقرير صحفي أن رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا أنيجريت كرامب-كارينباور حضرت برفقة زوجها هيلموت اليوم الجمعة تسجيلا رسميا لعقد زواج وحفل زفاف لاثنين من المثليين في ولاية زارلاند.

وقالت كرامب –كارينباور وفقا لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الصادرة غدا السبت: "لقد كانت دعوة خاصة، قبلناها بسرور"، معلنة أنها مسرورة من أجل الزوجين وتتمنى لهما السعادة في مستقبلهما المشترك.

أقيم الاحتفال وعقد الزواج في بلدة ماربينجن شمالي ولاية زارلاند.

وذكرت الصحيفة إن أحد العروسين عضو بالحزب تربطه بكرامب-كارينباور، الرئيسة السابقة للحكومة في ولاية زارلاند، وزوجها صداقة وطيدة منذ فترة طويلة.

تعرضت كرامب-كارينباور لانتقادات عديدة لأنها رفضت فتح مسمى الزواج رسميا للمثليين . ونقلت الصحيفة عنها قولها على هامش الاحتفال "أقبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن (الزواج للجميع) بطبيعة الحال".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك