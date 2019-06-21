أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400، مقترحة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا بالتفكير في تسلح آخر من هذا النوع.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مسؤولين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيحاول خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع المقبل تخفيف حدة الخلاف مع الهند بشأن التجارة وتدفقات البيانات والتسلح من روسيا، وسيركز على العلاقات الاستراتيجية بين الديمقراطيتين الكبيرتين.

ويصل بومبيو إلى نيودلهي يوم الثلاثاء المقبل لإجراء مباحثات تهدف إلى التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من الأسبوع خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت الخارجية الأمريكية تحذيرا مباشرا من أن شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية يمكن أن تهدد إجراء صفقات أسلحة أخرى بين نيودلهي وواشنطن.

وجاء التحذير بعدما أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن نيودلهي لا تنوي التخلي عن صفقتها للمنظومة الروسية إس-400 مع موسكو على الرغم من التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

وكان قد تم التوقيع على قانون العقوبات المعروف باسم "محاسبة خصوم أمريكا عبر العقوبات" عام 2017، ويمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أي دولة تشتري معدات دفاعية روسية الصنع.

واستخدمت الولايات المتحدة القانون في أيلول/ سبتمبر الماضي لفرض عقوبات على وزارة الدفاع الصينية بسبب شرائها طائرة روسية والمنظومة الروسية إس-400.