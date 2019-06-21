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نيقوسيا تعلن وفاة الرئيس القبرصي السابق ديميتريس خريستوفياس

نيقوسيا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 7:20 م | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 7:20 م

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس السابق "ديميتريس خريستوفياس" عن عمر يناهز الثانية والسبعين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قوله إنه تلقي خبر وفاة سلفه خريستوفياس، اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الأخير كان بحالة صحية سيئة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن خريستوفياس كان يعاني من حالة صحية متدهورة منذ دخوله المستشفى في شهر مايو الماضي.

وكان خريستوفياس قد تولى رئاسة قبرص عام 2008 لمدة خمس سنوات بعد أن قاد الحزب الشيوعي لأكثر من 20 عامًا.

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