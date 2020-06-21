قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلتهما إلى مركز عصيون الاحتلالي، ومواطنا من بلدة يطا جنوبا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في مناطق عصيدة، والباطن، والبياضة، والزحلفان،واقتحمت بلدة يطا، وداهمت عدة أحياء.