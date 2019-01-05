جامعة جنوب الوادي تستقبل لجنة تقييم كلية الحاسبات والمعلومات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، لجنة تقييم كلية الحاسبات والمعلومات بعضوية قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة الرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية وتضم اللجنة الدكتور النميرى علام زناتى عضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية وعضومن الكلية الفنية العسكرية بالإضافة إلى عضو الرقابة الإداريةبقنا .

وقامت اللجنة بتفقد المبنى المخصص للكلية وزيارة المعامل والأقسام الموجودة بالكلية وذلك بهدف الإطمئان على جاهزية الكلية لبدء الدراسة بها العام المقبل .

رافق لجنة التقييم فى الزيارة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود حسب الله عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأمين عام الجامعة.