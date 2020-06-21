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فيديو.. وزير الصحة لأولياء الأمور: تواجدكم أمام المدارس مصدر عدوى لأسركم

امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة.. تصوير: أحمد عبد الفتاح
امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة.. تصوير: أحمد عبد الفتاح
نور رشوان
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 11:17 ص

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم الانتظار أمام المدارس، لحين انتهاء الامتحان.

وقالت «زايد»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، صباح الأحد، «أرجو من أولياء الأمور عدم الانتظار أمام المدارس؛ لأن ذلك سيؤدي إلى الاختلاط، ومن ثم ارتفاع نسبة احتمالية انتقال الفيروس».

وأضافت أنه «لا مانع من توصيل أولياء الأمور للطلاب، لكن لا يجب الانتظار؛ لأن ذلك سيجعلهم مصدر عدوى لأسرهم».

ويؤدي 653389 طالبة وطالبة بالثانوية العامة في 56591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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