ألمانيا تعتقل مواطنا روسيا للاشتباه في تورطه بالتجسس لصالح استخبارات بلاده

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن ألمانيا اعتقلت مواطنا روسيا للاشتباه بتورطه في نشاط تجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية.

ونقلت الوكالة عن عن مكتب المدعي العام الألماني قوله - في جاء في بيان اليوم الاثنين - "لقد احتجزت النيابة العامة يوم الجمعة الماضي 18 يونيو الجاري مواطنا روسيا يدعى إيلنور. إن، وذلك بناء على أمر من قاضي التحقيق".

وأضاف البيان "أنه تم إجراء عمليات تفتيش في مكان عمل وإقامة المشتبه به بقضية العمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسية منذ أكتوبر 2020".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به عمل في قسم العلوم الطبيعية بإحدى الجامعات الألمانية منذ أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021، والتقى ثلاث مرات على الأقل مع ممثل عن أجهزة الاستخبارات الروسية ونقل إليه معلومات حصل عليها من مكان عمله مقابل المال.