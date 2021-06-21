هيئة الإذاعة الوطنية بزامبيا: وفاة رئيسة قضاة البلاد عن 69 عاما

نقلت هيئة الإذاعة الوطنية الرسمية بزامبيا عن رئيس البلاد إدجار لونجو إعلانه عن وفاة قاضية قضاة زامبيا إيرينى مامبيليما، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 69 عاما.

وفى الوقت ذاته ، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الرئيس الزامبى القول إن إيرينى توفيت اليوم الأحد بمستشفى خاص في القاهرة.

وتم تعيين مامبيليما لتصبح أول امرأة يتم تعيينها في منصب رئيس القضاء في 26 شباط/فبراير 2015.

وكانت مامبيليما رئيسة للجنة الانتخابات في زامبيا، وكانت جزءا من عدة بعثات لمراقبة الانتخابات بما في ذلك في ليبيريا وكينيا وموزمبيق وسيشل.