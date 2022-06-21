أبو الغيط يشيد بجهود الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالجهود التي تبذلها الجزائر والأفكار التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب، من خلال استضافتها للقمة العربية المقبلة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، من مشاركة أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية والذي يوافق هذا الموعد.

جاء ذلك خلال جلسة العمل، التي عقدها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بمشاركة وفدي الجانبين.

ودعا أبو الغيط إلى الاستلهام من هذا التاريخ لبلورة رؤية طموحة ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، وتستجيب بفعالية للتحديات التي تفرضها التطورات الراهنة على الساحة الدولية.

وتركزت المباحثات، على جميع جوانب الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة بالجزائر، وكذلك القضايا الدولية التي تهم الشأن العربي.

واتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز التنسيق في المراحل المقبلة لإنجاح هذه القمة، وجعلها محطة أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك.