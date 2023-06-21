مخاوف من وفاة أكثر من 30 شخصا بعد غرق زورق متجه لجزر الكناري

عبرت منظمتان إغاثة إسبانيتان، عن مخاوفهما من وفاة أكثر من 30 مهاجرا، بعد غرق زورق كان متجها إلى جزر الكناري الإسبانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكرت منظمتا ووكينج بوردرز وألارم فون، أن الزورق كان على متنه 59 شخصا.

وكتبت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة ووكينج بوردرز الإسبانية، على «تويتر» أن 39 شخصا غرقوا بدون ذكر مزيد من التفاصيل. بينما قالت ألارم فون، التي تدير شبكة لدعم عمليات الإنقاذ عبر أوروبا، إن 35 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت ألارم فون في وقت سابق اليوم، بأن الماء تسرب إلى الزورق وأن ثلاثة ركاب لقوا حتفهم، مضيفة: «نطالب بعملية إنقاذ فورا، لا تتخلوا عنهم!».

ولم يؤكد خفر السواحل الإسباني أو السلطات المغربية، عدد من كانوا على متن الزورق أو عدد من يحتمل أنهم في عداد المفقودين.

وقال مصدر بخفر السواحل الإسباني لـ«رويترز» إنه جرى إنقاذ 24 شخصا في عملية قادتها السلطات المغربية، على بعد نحو 88 ميلا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جران كناريا.

وأضاف المصدر أن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية انتشلت جثة طفل ونقلتها بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة جران كناريا، وذلك بعد أن طلبت السلطات المغربية المساعدة.

وكتب خفر السواحل الإسباني لاحقا على «تويتر» أن جثة أخرى عثرت عليها سفينة تجارية اسمها (نافيوس أزوري)، من دون الخوض في تفاصيل.

ولم ترد وزارة الداخلية المغربية على طلب من «رويترز» للتعليق، ولم يصدر المغرب أي بيان رسمي عما حدث.