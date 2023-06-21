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كشف محمد مصيلحي المدير الفني السابق لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب بعد خسارة الدوري.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش: "بعد خسارة الدوري، اجتمعت مع محمود الخطيب وخالد العوضي".

وتابع: "الخطيب كان غاضبًا بشدة في الاجتماع وهذا حقه بالكامل، وكان يرغب في معرفة أسباب خسارة الدوري لموسمين متتاليين".

وواصل: "الخطيب أكد لي خلال الجلسة أن الكأس وإفريقيا لا بديل عنهم ويجب التتويج بهم، الخطيب كان غاضبًا من خسارة الدوري بشدة".

وأتم: "تم تبليغي بعدم الاستمرار مع الأهلي يوم الثلاثاء، ولكن المفاجأة هو أنني لو كنت توجت بالـ 5 بطولات هذا الموسم لقررت الرحيل أيضًا عن الأهلي".