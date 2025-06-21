زيلينسكي: أوكرانيا تجمع 43 مليار دولار لصناعة الدفاع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده جمعت 43 مليار دولار لصناعة الدفاع حتى الآن هذا العام، من تمويل محلي ومساعدات من الحلفاء، واستخدمتها لتكثيف الإنتاج وشراء مسيرات والمدفعية وغيرها من الأسلحة.

وأطلقت كييف، برنامج "نبني مع أوكرانيا"، وأعلنت اتفاقيات جديدة سيتم التوقيع عليها في الصيف، بما في ذلك فتح خط انتاج في الدول الأوروبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي، للصحفيين في كييف، في وقت متأخر أمس الجمعة: "سوف نقدم التقنيات ذات الصلة، وسوف ننتج أسلحة في دولنا من أجلنا ومن أجلهم"، بما في ذلك المُسيرات والصواريخ، ومن الممكن المدفعية، مضيفا أن الخطوات سوف تتخذ للحيلولة دون انتهاء أي تقنية في يد روسيا.

وتتتطلع أوكرانيا، إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية فيما تحاول صد العملية الروسية، وتقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية من الحلفاء خاصة الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي: "أولويتنا الحفاظ على الدعم الأمريكي"، مضيفا أنه في حين أن بعض الدول الأوروبية أشارت إلى أنها سوف تبقى مع أوكرانيا بأي ثمن، فإن "الوضع الأصعب هو بدون مشاركة أمريكا".