العراق يدعو العالم للوقوف بوجه الجرائم الوحشية الإسرائيلية

دعت جمهورية العراق، العالم أجمع، للوقوف بوجه الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزّة المنكوبة، وألّا يقف مكتوف الأيدي، أمام تفاقمها المستمر.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان صدر عن الناطق الرسمي باسمها باسم العوادي، أهمية التعجيل بالسماح للمساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالدخول الى أراضي القطاع، وإدانة العالم لاستخدام سلاح التجويع ضدّ العزّل المدنيين.

ودعا العوادي الهيئات الأممية والمنظمات العالمية، ودول العالم الكبرى، أن تتولى مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية عبر العمل على إيقاف آلة الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف أن أصل المشكلة التي مكّنت العدوان من ارتكاب جرائمه الآثمة، عدم قدرة المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته إزاء الحق الفلسطيني، وسكوته على تمادي الكيان بعدوانه وإصراره على توسيع نطاقها، دون أي رادع.