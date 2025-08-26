جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف عيتا الشعب وعيترون جنوبي لبنان

توغّلت قوة إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب وإلى خلة وردة في أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان، وقامت قبل ظهر اليوم بتوسعة موقعها عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي "قام بأعمال توسعة لموقعه المستحدث في تلة جل الدير عند الاطراف الجنوبية لبلدة عيترون، ورصدت جرافة كبيرة تعمل في فترة قبل ظهر اليوم على إزالة الصخور وأعمال جرف."

وأشارت الوكالة إلى أنه "سجل فجر اليوم توغل قوة إسرائيلية إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب وإلى خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، حيث بقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها ."

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.