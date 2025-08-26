الأمم المتحدة: ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب بشكل آمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من ملياري شخص في العالم، أي ما يناهز ربع عدد سكانه، يفتقرون لإمكانية الوصول إلى مياه الشرب المدارة بأمان، محذرة من أن التقدم نحو التغطية الشاملة لهذه الخدمة لا يسير بالسرعة الكافية.

وقالت الوكالتان الأمميتان المعنيتان بالصحة والطفولة، إن واحدا من كل أربعة أشخاص في العالم لم يحصل على مياه شرب مدارة بأمان في العام الماضي، مع اعتماد أكثر من 100 مليون شخص على مياه الشرب من مصادر سطحية مثل الأنهار والبرك والقنوات.

وأفادت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يفاقم خطر تعرض مليارات الأشخاص للإصابة بالأمراض.

وأشارتا في دراسة مشتركة إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هدف التغطية الشاملة لهذه الخدمات بحلول سنة 2030، محذّرتين من أن هذا الهدف "يزداد صعوبة".

وقال روديغر كريش رئيس قسم البيئة في منظمة الصحة إن "المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ليست امتيازات: إنها حق أساسي من حقوق الإنسان"، وأضاف "يتعين علينا تسريع العمل، لا سيما لصالح المجتمعات الأكثر تهميشا".

وأفاد التقرير بأنه منذ عام 2015، حصل 961 مليون شخص على خدمات مياه الشرب المدارة بأمان، ليرتفع مستوى التغطية من 68 بالمئة إلى 74 بالمئة.

ومن بين 2.1 مليار شخص حُرموا العام الماضي من هذه الخدمات، كان 106 ملايين شخص يعتمدون على المياه من مصادر سطحية، بانخفاض قدره 61 مليون شخص خلال العقد الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد البلدان التي ألغت استخدام المياه السطحية كمصدر للشرب من 142 بلدا في عام 2015 إلى 154 في عام 2024.

وفي 2024، حققت 89 دولة إمكانية الوصول الشامل إلى خدمات مياه الشرب الأساسية على الأقل، من بينها 31 دولة حققت إمكانية الوصول الشامل إلى خدمات مياه الشرب المأمونة.

أما البلدان الـ28 التي ما زال أكثر من ربع سكانها محرومين الخدمات الأساسية، فيتركز معظمها في إفريقيا.

وتناول التقرير خمسة مستويات من خدمات مياه الشرب، وتُعرّف مياه الشرب المدارة بأمان، وهي الأعلى على سلم المستويات، بأنها مياه شرب يُمكن الوصول إليها في الموقع ومتوفرة عند الحاجة، وخالية من التلوث البرازي والكيميائي الأكثر خطرا.

والمستويات الأربعة الأدنى هي: مياه أساسية (مياه مُحسّنة يستغرق الوصول إليها أقل من 30 دقيقة) ومياه محدودة (مياه مُحسّنة، ولكنها تستغرق وقتا أطول)، ومياه غير مُحسّنة (مثل مياه من بئر أو نبع غير محمي) ومياه سطحية.