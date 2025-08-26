النمسا: استهداف إسرائيل مستشفى ناصر انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية النمساوية، الثلاثاء، أن استهداف إسرائيل للمستشفيات بقطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية النمساوية، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن شعورها بـ "الفزع" إزاء مقتل مدنيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة.

وأضافت: "استهداف المستشفيات يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأمس الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 4 من العاملين بمجال الرعاية الطبية و5 صحفيين، بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي طالت مبنى الطوارئ بـ"مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.