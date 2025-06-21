مسئولون إسرائيليون: إيران تحاول خلق حرب استنزاف مع تل أبيب

قال مسئولون إسرائيليون، إن إيران تحاول خلق حرب استنزاف مع تل أبيب من خلال إطلاقها صواريخ على أكثر من منطقة في اليوم الواحد.

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة، السبت، عن مسئولين إسرائيليين (لم تسمهم ولم تحدد صفاتهم)، قولهم الجمعة، إن "إيران تعمل على تقليل عدد الصواريخ خلال كل دفعة، وإطلاقها على مناطق أوسع خلال عدة مرات في اليوم".

وأوضح المسئولون أن "إسرائيل تدرك أن إيران تُغير تكتيكاتها بمرور الوقت، وتحاول خلق حرب استنزاف مع إسرائيل".

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.

لكن مراقبين قالوا إن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يرشح الإحصائية للارتفاع.