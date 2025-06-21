قلق في بايرن ميونخ بسبب إصابة موسيالا

يعيش فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مرة أخرى، حالة من القلق بشأن لاعبه جمال موسيالا، صانع الألعاب، الذي خرج وهو يعرج خلال الفوز 2 / 1 على بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش).

تأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ16 شابه إصابة النجم الدولي الألماني، الذي كان قد عاد مؤخرا فقط من إصابة في أوتار الركبة، حيث غادر المباراة بسبب ما يبدو أنها إصابة في ربلة الساق (السمانة).

وشارك موسيالا /22 عاما/ كبديل في الشوط الثاني، ولكن مشاركته لم تدم أكثر من 25 دقيقة.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن :" بالتأكيد أريد التحدث مع الأطباء أولا. ثم سنسافر إلى أورلاندو ، وبعدها سنعرف الكثير".

وقال كومباني إنه تحدث بشكل مختصر مع موسيالا عقب المباراة.

وقال المدرب :" أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة" ، مشيرا إلى أنه "مرتاح إلى حد ما، رغم أنني لا أعلم ما الذي سيقوله الأطباء".

وعقب نهاية المباراة، انضم موسيالا إلى احتفال زملائه مع جماهير بايرن في المدرجات.

وغاب موسيالا شهرين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وعقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) عندما شارك كبديل في المباراة التي فاز بها بايرن على أوكلاند سيتي 10 / صفر، كان من المفترض أن يحصل على المزيد من دقائق اللعب أمام بوكا جونيورز ليكون جاهزا للتشكيلة الأساسية في الأدوار الإقصائية. لكن يبدو الأن أن هذه الخطة في خطر.

ويلتقي بايرن مع بنفيكا، صاحب المركز الثاني، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، وهي المباراة التي ستحدد المتصدر.