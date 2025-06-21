قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الجهود الأوروبية للتوسط في الصراع بين إسرائيل وإيران لن تنجح لأن إيران تريد التحدث مع الولايات المتحدة - وليس أوروبا.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت المحادثات الأخيرة بين الأوروبيين وطهران كانت مفيدة، قال ترامب "إيران لا تريد التحدث إلى أوروبا. إنهم يريدون التحدث إلينا. لن تتمكن أوروبا من المساعدة في هذا الأمر".

وفي تصريح في وقت لاحق، قال ترامب إن هناك اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران حاليا، وسنرى ما يحدث. ولم يقدم تفاصيل حول المناقشات مع ممثلين من طهران.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، على اتصال مع طهران.

وعقد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مفاوضات أمس الجمعة في جنيف مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي. ويسعى الوزراء إلى مواصلة السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع النووي. كما أعربت طهران عن استعدادها لمواصلة المحادثات.