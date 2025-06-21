 الهلال الأحمر بغزة: مراكز توزيع المساعدات ممرات موت للباحثين عن الطعام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر بغزة: مراكز توزيع المساعدات ممرات موت للباحثين عن الطعام

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 9:40 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 9:40 م

قال الدكتور رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن إسرائيل تواصل ارتكاب المزيد من القتل ضد الفلسطينيين في القطاع لا سيما تجاه من يبحثون عن الغذاء أو الدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة الواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن ما تعرف بمراكز توزيع المساعدات أصبحت عبارة عن ممرات موت للباحثين عن الطعام.

وأوضح أن هذه المراكز لا تراعي أيًّا من معايير العمل الإنساني وقواعده والتي تنص على المحافظة على حياة الناس، والحفاظ على كرامتهم، لكن ما يحدث هو استهداف هذه الجموع التي تحاول الحصول على الغذاء.

وأشار إلى استمرار إغلاق المعابر ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني والصحي على حد سواء، ما يُشكل العديد من العقبات أمام مقدمي الخدمات الإنسانية.


وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، غالبيتهم قرب مركزين للمساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.

ومنذ نهاية مايو الماضي، استشهد 450 شخصا وأصيب نحو 3500 خلال محاولاتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في غزة، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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