قُتل أكثر من 400 شخص حتى الآن جراء الهجمات الإسرائيلية على إيران، وفقا لأرقام أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف المتحدث باسم الوزارة، حسين كرمانبور، الضحايا بأنهم "إيرانيون عزل"، مشيرا إلى أن معظمهم من المدنيين، بمن فيهم 54 امرأة وطفلا، بالإضافة إلى خمسة من العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف كرمانبور أن عدد المصابين في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية قبل أسبوع بلغ 0356 شخصا.

من جانبها، أفادت شبكة حقوق الإنسان "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان"، ومقرها الولايات المتحدة، أن حصيلة القتلى أعلى، وتبلغ 722 شخصا، من بينهم ما لا يقل عن 285 مدنيا، مشيرة إلى أن عدد المصابين تجاوز 2500 حتى الآن.

وتعتمد الشبكة في معلوماتها على مصادر ميدانية وبيانات متاحة للعامة.