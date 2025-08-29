أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، استئناف النقل البري الدولي المباشر بين تركيا وسوريا بعد انقطاع دام 13 عاما.

جاء ذلك في بيان مكتوب نشره، الجمعة، بشأن النقل البري بين تركيا وسوريا.

وأشار أورال أوغلو إلى أن النقل بين البلدين كان يُجرى عبر طرق الترانزيت لسنوات.

وقال: "بعد انقطاع دام 13 عاما، استُؤنف النقل البري الدولي المباشر بين تركيا وسوريا. عبرت أمس 4 شاحنات من مرسين إلى حلب، و3 شاحنات من إدلب إلى مرسين عبر معبر جيلوة غوزو الحدودي (يقابله باب الهوى السوري)".

وذكَّر بأن عمليات النقل توقفت في البداية عقب بدء الثورة السورية عام 2011، ثم انقطعت تماما.

وأوضح أن تركيا بدأت عملية استئناف النقل بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأنهم وقعوا مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن النقل البري خلال منتدى ممرات النقل العالمية الذي عُقد في إسطنبول بين 27 و29 يونيو الماضي.

وأكد أنه مع استئناف النقل، ستصل المركبات التي تحمل لوحات ترخيص تركية وسورية إلى وجهاتها مباشرة، دون الحاجة إلى نقل البضائع على الحدود.

وأضاف: "شهدنا زيادة بنسبة 50% في النقل إلى سوريا مقارنة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025"، وشدد على أن هذا المنحى الإيجابي سيكتسب زخما مع الخطوة الأخيرة.

وأردف: "مع إعادة فتح الطريق إلى سوريا، سيصبح النقل من مدن مثل هاطاي وغازي عنتاب ومرسين إلى الأردن والسعودية أسرع. وستنعش هذه الخطوة ليس فقط مُصدِّرينا، بل أيضا الاقتصاد الإقليمي".

والأربعاء صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن سوريا ستعود إلى كونها دولة عبور تجاري كما كانت قبل عام 2011.

وأكد بولاط أن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا اعتبارا من الخميس، سيعود بالنفع على سوريا وتركيا ودول المنطقة من حيث زيادة التجارة الدولية.