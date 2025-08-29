غيابات بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري

يسعى فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري المحلي، عندما يواجه الأهلي مساء غدٍ السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

واستهل بيراميدز مشواره في الموسم الحالي بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة، ثم الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع المصري (2-2) بالجولة الثالثة، ويتعرض لخسارة أمام مودرن سبورت (2-1) في الجولة الرابعة.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

وتشهد القمة المرتقبة غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز، حيث سيفتقد حامل لقب دوري الأبطال 4 لاعبين بارزين قبل مواجهة الأهلي، وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- محمد الشيبي (المغرب) – إيقاف.

2- مصطفى فتحي – إصابة.

3- رمضان صبحي – إصابة.

4- محمود مرعي – إصابة.