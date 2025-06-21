للعام الثاني على التوالي، يحرم الآلاف من طلبة المرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة من التقدم للامتحانات النهائية، بسبب حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا والتي دمرت غالبية المدارس وأوقعت مئات الضحايا في صفوف الطلبة والمعلمين.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه صباح السبت امتحانات الثانوية العامة في مدراس الضفة الغربية والقدس، بدت قاعات قطاع غزة خالية من الطلبة بعدما حولت الحرب غالبيتها إلى ركام وما تبقى منها إلى ملاجئ للنازحين.

وفي الضفة، انطلقت الاختبارات بمادة التربية الإسلامية في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 ت.ج).

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، إن 52 ألفا و142 طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من جميع الفروع "الأدبي والعلمي والشرعي والمهني والكفاءة المهنية، والريادة والأعمال".

وأوضحت الوزارة أن نحو ألف و969 من طلبة قطاع غزة في الخارج يتوزعون على 37 دولة، يتقدمون للامتحانات.

وأشارت إلى أن 67 طالبا وطالبة معتقلون داخل السجون الإسرائيلية سيحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة.

والأربعاء، قالت الوزارة في بيان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 17 يونيو الجاري، إن الجيش الإسرائيلي قتل ما يزيد على 15 ألفا و379 من طلبة المدارس في قطاع غزة وأصاب ما يزيد على 23 ألفا و105 آخرين.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من ألف و91 من طلبة الجامعات استشهدوا جراء الإبادة الجماعية بغزة فيما أصيب ما يزيد على ألفين و269 آخرين.

وأما في الضفة الغربية، فقد أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من طلبة المدارس في تلك الفترة بلغت 102 شهيد، و681 إصابة، و358 معتقلا.

وأما حصيلة الضحايا من طلبة الجامعات فقد وصلت إلى 35 شهيدا وما يزيد على 216 إصابة، وأكثر من 396 معتقلا، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بالضحايا من الكوادر التعليمية، فقد أوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي قتل في قطاع غزة 691 كادرا وأصاب ألفين و926 من المرحلة المدرسية، فيما قتل 219 آخرين وأصاب ألف و416 من الكوادر التعليمية في الجامعات.

وفي الضفة الغربية، قالت الوزارة أن الجيش قتل 4 معلمين وأصاب 21 آخرين واعتقل 179 من الطواقم التعليمية للمرحلة المدرسية، واعتقل 17 كادرا من كوادر الجامعات.

وبحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت 143 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كلي و366 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية جزئيا.

وأشار إلى أن الإبادة الجماعية المتواصلة حرمت ما يزيد على 785 ألف طالب وطالبة من التعليم منذ 21 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.