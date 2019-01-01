مسئول بالجيش الليبي: ماضون في حربنا ضد المليشيات المسلحة ولن نستجيب لأي هدنة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية خالد المحجوب أن قواته ماضية قدما في معركتها ضد المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال المحجوب ـ في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد ـ إن "هدف القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميلشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب الأمن في البلاد".

ونفى المحجوب موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات "الوفاق" إلى توقيع هدنة بواساطة أممية، مشددا على أن الجيش لن يسمح للمليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من الاشكال في البلاد.

ويسعى الجيش الليبي - من خلال عملية "طوفان الكرامة" التي أعلن عنها القائد المشير خليفة حفتر عن انطلاقها في طرابلس - إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.