طهران تعرب عن شكرها لسويسرا وعمان والسعودية بشأن الملاح الإيراني المصاب

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الأحد، عن شكره لسويسرا وعمان والجهات المعنية بالسعودية بخصوص موضوع تقديم العلاج والتسهيلات لأحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" الايرانية.

وأشار عباس موسوي إلى عودة ناقلة النفط الايرانية "هابينس" من ميناء جدة السعودي وتوجهها نحو موانئ البلاد، وكذلك نقل أحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" الذي كان مصابًا، من مستشفى جيزان السعودي الى سلطنة عمان وثم إلى إيران.

وقال: رست ناقلة النفط "هابينس" الإيرانية في ميناء جدة بتاريخ 2 مايو 2019، بسبب حصول عطل فني، وبعد مختلف المشاورات والمتابعات المستمرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية مع الجهات المعنية، غادرت هذه السفينة ميناء جدة يوم أمس السبت (20 يوليو 2019) باتجاه موانئ البلاد.

وأضاف موسوي: من جهة أخرى، تعرض أحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" التجارية الى حادث داخل السفينة، عندما كانت تبحر في مياه البحر الأحمر، وقد تم نقله الى مستشفى جيزان بالسعودية لتلقي العلاج، وبالتالي وبعد متابعات وزارة الخارجية الايرانية، تم نقل هذا المصاب يوم السبت 20 يوليو 2019، الى سلطنة عمان، ومنها عاد إلى إيران.

ولفت المتحدث الايراني الى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، وقال: تمت متابعة كلا الموضوعين عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، ونحن بدورنا نعرب عن شكرنا وتقديرنا لسويسرا وعمان وكذلك الجهات المعنية في السعودية لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة بشأن كلا الموضوعين.