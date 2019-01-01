تصادم طائرتين من شركة واحدة على مدرج مطار ناشفيل الدولي الأمريكي

اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة (ساوث ويست إيرلاينز) على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية.

وقال مسؤولون بشركة الطيران - بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الأحد: "إنه لم تشير أى تقارير إلى وقوع إصابات جراء الاصطدام الذي وقع الليلة الماضية".. فيما قالت المتحدثة باسم شركة الطيران ميشيل أجنيو، في بيان إلكتروني، "إن جناح طائرة الرحلة (ساوث ويست 1555) المتجهة إلى سانت لويس احتك بجناح طائرة الرحلة (ساوث ويست 4580) المتجهة إلى أتلانتا".

ومن جانبها، ذكرت شركة الطيران أن الطائرتين عادتا إلى البوابة "بقوتهما الذاتية" وتم إخراجهما من الخدمة للتقييم، فيما ستستمر رحلات (ساوث ويست) إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.