مقتل 7 أشخاص بينهم رجال أمن وإصابة 40 آخرين في إطلاق نار وهجوم انتحاري بباكستان

صرح المتحدث باسم شرطة مدينة "ديرا إسماعيل خان " شمال غرب باكستان - بأن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا، بينهم أربعة من رجال الشرطة، واُصيب أربعون آخرون بجراح، جراء حوادث إطلاق نار متفرقة، وهجوم انتحاري وقع في المدينة صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية-عن المتحدث باسم الشرطة قوله ، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان"، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن، كما فجرت امرأة انتحارية نفسها خارج بوابة أحد المستشفيات لدى وصول سيارة الإسعاف التي كانت تقل رجلي الشرطة القتيلين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.