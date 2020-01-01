 حزب الله يحمل رئيس الحكومة العراقية مسئولية اختفاء الناشطة الألمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يحمل رئيس الحكومة العراقية مسئولية اختفاء الناشطة الألمانية

حزب الله
حزب الله
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 5:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 5:43 م
حمل أبو علي العسكري، المسئول العسكري في كتائب حزب الله العراقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مسؤولية اختفاء الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من أحد شوارع بغداد.

وقال العسكري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن اختفاء الناشطة الألمانية هيلا ميفيس يحمل بصمات عصابات الكاظمي لغرض تأنيب الرأي العام ضد أبناء العراق الغيارى.

وأضاف إن أبناء العراق "يرفضون رفضا قاطعا مثل هذه الأعمال التي لا تتناسب والقيم العربية الأصيلة وسننتظر قليلا ليفرجوا عنها"، متابعًا "إن لم يفعلوا سنكشف عن أسماء عناصر تلك العصابات وبعض أعمالهم الخبيثة".

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