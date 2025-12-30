سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح أكثر من 4 آلاف سوداني من ولايتي جنوب وشمال كردفان (جنوب)، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء انعدام الأمن.

وأفادت المنظمة في بيان بنزوح ما بين 1500 و2500 شخص من بلدة "الكويك" بمحلية الريف الشرقي (جنوب كردفان)، إضافة إلى 375 شخصا من مدينة كادوقلي، و495 آخرين من مدينة الدلنج بالولاية ذاتها، بين 27 و29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع أخرى في ولايات شمال وجنوب كردفان والنيل الأبيض.

وفي ولاية شمال كردفان رصدت المنظمة نزوح 1020 شخصا من قريتي "أم تغيرات" و"المرخا" بمحلية جبرة الشيخ؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.

ولفتت إلى أن هؤلاء الأشخاص نزحوا إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

والأحد، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 1290 نازحا جديدا من الولايتين للأسباب ذاتها.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.