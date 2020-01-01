رونالدو: الأرقام القياسية مهمة ولكن الفريق أهم

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على أهمية الأرقام القياسية، ولكنه أكد على أن الفريق يبقى أهم من هذه الأرقام، وأن الفوز هو الهدف الأول الذي يسعى له رفقة البيانكونيري.

وقاد رونالدو فريقه، يوفنتوس، لفوز مهم على ضيفه لاتسيو، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، ليعزز الفريق موقعه في الصدارة، بعدما وقع على هدفي فريقه.

وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة: «كان الفوز هو الأهم، كنا ننتظر مباراة صعبة أمام لاتسيو الذي قدم موسمًا جيدًا، ولكننا كنا نثق في قدرتنا على الفوز في مباراة تلعب بملعبنا».

وعن تحقيقه أرقامًا قياسية بهدفيه في مباراة اليوم، أضاف صاروخ ماديرا: «هذا رقم قياسي مهم، الأرقام القياسية دائمًا مهمة لأن الناس يتذكرونها، ولكن الأهم منها هو الفريق، نحن نقدم عملًا مميزًا ونريد أن نفوز بالدوري».

وتابع: «رقم هيجواين القياسي بـ 36 هدفًا في موسم واحد؟ هذه الأمور تأتي بصورة طبيعية، هذا أمر جيد ولكنه لا يقلقني، الأهم أن أساعد الفريق في تحقيق الانتصار وكما قلت في البداية الفوز وتحقيقه هو الأهم».

وأتم: «يجب أن نتحسن دائمًا، هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، ولا نستطيع أن نطمئن للتتويج قبل الوقت المناسب، يجب أن نستمر في مسيرتنا والفريق في حالة جيدة».