أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنياته بالشفاء للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إثر تعرضه لوعكة صحية نتيجة لالتهاب في المرارة.

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن «الملك سلمان حبيب لكل المصريين والعرب»، مشيرًا إلى أن العاهل السعودي كان ضمن القوات التي جاءت إلى مصر لكي تدافع عنها ضد العدوان الثلاثي عام 1956.

وتابع أنه دائمًا ما تكون مواقف الملك سلمان متضامنة مع مصر وذلك حتى الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن هناك صداقة قوية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية انتقلت إلى مكانة أخرى وتشهد تطورًا كبيرًا في عهد الملك سلمان.

وكان الملك سلمان نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض فجر اليوم الإثنين، وذلك لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، وصدر بيان رسمي من الديوان الملكي.



