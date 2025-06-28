أكثر من 500 شهيد ومصاب جراء العدوان على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 81 شهيدًا و422 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و412 شهيدًا، و133 ألفًا و54 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 6089 شهيدًا، و21 ألفًا و13 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.