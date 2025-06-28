رئيس بولندا يصل كييف وهجوم روسي على أوديسا يوقع قتلى وجرح

وصل الرئيس البولندي المنتهية ولايته أندريه دودا إلى كييف اليوم السبت لعقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي أحدث تطورات الحرب قالت السلطات الأوكرانية اليوم السبت إن شخصين قُتلا وأصيب 14 على الأقل عندما اصطدمت طائرة بدون طيار (درون) روسية بمبنى سكني شاهق الارتفاع في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان في استقبال دودا في محطة القطار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي وصف الرئيس البولندي بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا".

ودودا داعم قوي لكييف وتنتهي ولايته في أغسطس المقبل. ويقول الرئيس المنتخب في بولندا كارول نافروتسكي، الذي سيخلف دودا، إنه سيبقى ملتزما بمساعدة الجهود الدفاعية لأوكرانيا لكنه يعارض انضمام كييف إلى التحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتكابد أوكرانيا لصد التقدم الروسي في ساحة المعركة والهجمات المكثفة بالصواريخ والطائرات الدرون على مدنها مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة للعام الرابع.

وفي هجوم أوديسا اليوم ضربت الطائرة الدرون الروسية الطوابق العليا من مبنى سكني مكون من 21 طابقا، مما تسبب في اندلاع حريق. وبعد إخماد الحريق، عثر رجال الإنقاذ على جثتي زوجين بين الأنقاض، حسبما أفاد أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا.

وقال أوليه كيبر إن هناك 3 أطفال بين المصابين في الهجوم، أحدهم في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها خدمة الطوارئ الحكومية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق ويرشدون السكان للنزول عبر درج مظلم في المبنى.

وقال هينادي تروخانوف عمدة مدينة أوديسا إن الهجوم جاء ضمن هجوم روسي بالطائرات الدرونز تسبب في حدوث انفجارات وحرائق في العديد من المناطق.

وكتب تروخانوف في وقت مبكر من صباح اليوم السبت على منصة تليغرام "سكان أوديسا كونوا حذرين. ابحثوا عن أماكن آمنة".

وكثفت روسيا هجماتها بالطائرات الدرون والصواريخ على المدن الأوكرانية في الأسابيع الماضية مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

- هجوم أوكراني

وأعلن الجيش الأوكراني أمس الجمعة أنه قصف 4 طائرات حربية من طراز ‭"‬سو-34″ في قاعدة جوية بمنطقة فولجوجراد وسط روسيا والواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، في إطار حملة لاستهداف الأصول الحربية الروسية.

وأوضح الجيش في منشور على تطبيق تليجرام أن العملية شارك في تنفيذها فرع العمليات الخاصة في الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني وأجهزة عسكرية أخرى، واستهدفت "طائرات سو-34 بالإضافة إلى مرافق فنية تشغيلية تتم فيها صيانة وإصلاح الطائرات الحربية المختلفة".

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الروسي.

ونفذت أوكرانيا عددا من العمليات البعيدة المدى على أهداف عسكرية روسية في الأشهر القليلة الماضية، وكان من بينها مواقع صناعية ومنشآت للطاقة وغيرها.