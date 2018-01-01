قررت دولة الكويت ترحيل جميع المهرجانات الثقافية والفنية المتبقية في العام الحالي 2020، على أن تقام جميعها في مواعيدها المعتادة العام المقبل 2021.

ويشمل القرار، تأجيل مهرجان الكويت السينمائي المعتاد إقامته في شهر أكتوبر، ومهرجان الكويت المسرحي المعتاد إقامته في شهر ديسمبر سنويا، بالإضافة إلى مهرجان ليالي مسرحية كوميدية المعتاد إقامته في شهر سبتمبر، ومهرجان صيفي ثقافي المعتاد إقامته في شهر يوليو، ومعرض الكويت الدولي للكتاب المعتاد إقامته في شهر نوفمبر سنويا.

وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبد الجليل، أن ترحيل الفعاليات الفنية والثقافية لتداعي تفشي جائحة (كوفيد – 19) التي سادت العالم وألحقت أضرارا بالغة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية ومنها الثقافة والفنون والأثار والمتاحف، مؤكدا أنه تم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على السواء وضيوف وزوار الكويت من كل الدول العربية والإسلامية والتزاما بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وارشادات السلطات الصحية والأمنية.

ووصف العبدالجليل قرار الترحيل لكل المهرجانات المتبقية "بالمؤلم الذي لابد منه" مضيفا؛ "يعز علينا وبكل أسف أن ننقطع عن التواصل المباشر مع جمهورنا في المسارح والمعارض والمتاحف والمباني التاريخية والمكتبات وغيرها"، مشيرا في الوقت نفسه بالجهود التي يتم بذلها من أجل استمرار ومواصلة تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والمكتبة الوطنية والمتحف الوطني عبر منصات رقمية إفتراضيية.