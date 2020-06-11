مقتل وإصابة 18 من مسلحي طالبان في عملية أمنية استباقية جنوب أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 12 من مسلحي طالبان مصرعهم وأصيب 6 آخرون، في عملية أمنية استباقية لهجوم كان مخططا شنه من قبل الحركة الإرهابية على إقليم زابل جنوب أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية -في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات على منطقتي ميزان وأغار في زابل مساء أمس.

وأضاف البيان أن قوات الأمن شنت عمليات لإحباط خطة المسلحين.

وبحسب وزارة الدفاع، قتلت قوات الأمن الأفغانية 12 من عناصر طالبان وأصابت 6 آخرين على الأقل خلال العمليات.

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن دمرت أيضا مدفع رشاش من طراز "بي كيه إم" و4 بنادق هجومية من طراز "أيه كيه-47" خلال نفس العمليات، ولم تعلق طالبان على هذا الحادث حتى الآن.