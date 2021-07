برشلونة يعلن تقديم لاعبه الجديد ديباي الخميس

كشف برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تقديم مهاجمه الجديد الهولندي ممفيس ديباي، الذي انضم للفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:" سيتم تقديم ديباي غدًا الخميس الموافق 22 يوليو في ملعب كامب نو".

وأضاف:" سيوقع ديباي على العقود في الساعة 6:15 مساءً بتوقيت إسبانيا، ويلي ذلك التقاط الصور التذكارية في تمام الساعة السابعة، وبعدها سيكون مؤتمر تقديم اللاعب والمؤتمر الصحفي في الساعة 7:30".

جدير بالذكر أن ديباي قد وصل إلى برشلونة قبل أيام قليلة وشارك فعليًا في مران الفريق، أمس الثلاثاء، ضمن تحضيرات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

وانضم ديباي لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي أولمبيك ليون ويرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع مواطنه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، حيث سبق لهما العمل سويًا في المنتخب الهولندي.

🚨 OFFICIAL PRESENTATION OF MEMPHIS!



📅 Thursday, July 22

⏰ 6.15pm CEST

📍 Camp Nou



✅ 6.15pm Contract signing

✅ 7.00pm Photo session on the field

✅ 7.30pm Presentation and press conference



🖥 LIVE coverage begins at 5.30pm CEST on Barça TV+

👉 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/dTRRwvsxqQ