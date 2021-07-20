خطوة جديدة من الزمالك في ملف نادي القرن

يبدو أن اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد بدأت في اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها أن ترسخ لدى الجماهير على الأقل، فكرة أحقية النادي بلقب "نادي القرن الأفريقي".

وكان حسين لبيب قد أكد في تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" مؤخرا أنه يرى أن اللقب تم إهدائه للمنافس بلائحة غريبة، وأن الزمالك كان الأحق باللقب.

لبيب شدد على أن الإدارة تتخذ الخطوات التي ترى أنها تحفظ للنادي ما يراه حقاً أصيلاً.

وعبر الموقع الرسمي للنادي تم إضافة عبارة (الأكثر تتويجا في القرن العشرين) في صدر الصفحة الرئيسية بجانب صورة جديدة للاعبين لا تتضمن التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط الذي رحل عن النادي.

الصورة الجديدة المصاحبة للشعار، ضمت القائد شيكابالا وكل من طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش، وهم ربما الأكثر شعبية بين جماهير القلعة البيضاء.