ولي العهد السعودي وبوتين يتفقان على مواصلة التعاون في سوق النفط

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قالت مصادر روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون في سوق النفط.

وقال الكرملين على موقعه الالكتروني اليوم الخميس: "تم التشديد على أهمية إجراء مزيد من التنسيق في إطار أوبك بلس". يشار إلى أن تحالف اوبك بلس يضم منظمة الدول المصدرة للبترول(أوبك) ودول من خارج المنظمة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التقى بن سلمان في جدة هذا الأسبوع في إطار رحلته لمنطقة الشرق الأوسط، في محاولة لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط، سعيا لدفع أسعار النفط للتراجع في السوق العالمية.

ووُصفت نتائج زيارة بايدن إلى بن سلمان، الذي نبذته واشنطن منذ فترة طويلة لتورطه المزعوم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بأنها هزيلة. وألمحت السعودية فقط إلى إمكانية زيادة محدودة في الإنتاج.

ومع ذلك، عبرت موسكو والرياض، وفقا للنص الروسي للاتصال الهاتفي، عن ارتياحهما لأسعار النفط الحالية.

وجاء في النص أنه "تمت الإشارة بارتياح إلى أن الدول المشاركة في صيغة (أوبك بلس) تنفذ بشكل مستمر الالتزامات التي قطعتها على نفسها لدعم التوازن والاستقرار الضروريين في أسواق الطاقة العالمية".

وخلال جائحة فيروس كورونا، وافقت دول أوبك بلس على إنتاج محدود لتقييد إمدادات النفط. ولم تتم زيادة هذا الحد سوى بشكل حذر مجددا.

ولم تؤد الحرب الروسية في أوكرانيا، التي ارتفعت خلالها أسعار النفط بشكل حاد، إلى التخلي عن سياسة الإنتاج المقيد.

وتعتمد روسيا بشكل بالغ على إيرادات صادرات النفط والغاز لتمويل ميزانيتها الوطنية، وبالتالي حربها على أوكرانيا.