أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة العربية الاعتداء على سيادة العراق

أدان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم للتركي الغاشم الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط ٩ قتلي وعدد من الجرحى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وذكر المتحدث، أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وادانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية، معتبرا أن على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة.