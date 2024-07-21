جماعة الحوثي اليمنية تعلن قصف أم الرشراش بالصواريخ الباليستية

- وتستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، صباح اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية قصفت من خلالها أهدافا مهمة في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية، واستهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، مؤكدة أن "الرد على العدوان الصهيوني على بلادنا قادم لا محالة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان صحفي متلفز اليوم: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ، وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ".

ووفق المتحدث، "نفذتْ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ".

وأشار إلى أن "عمليات القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ الإسرائيليِّ على بلدِنا".

وشدد على "حق القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ الكاملَ في الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ ضدَّ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وكذلك ضدَّ العدوان الإسرائيليِّ وأنَّ هذا العدوانَ لن يثنيَ اليمنَ العظيمَ عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ".

وجدد التأكيد على أنَّ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ المحددةِ سابقاً ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ والأمريكيةِ والبريطانيةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ لن تتوقفَ إلا عندما يتوقفَ العدوانُ ويرفعُ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن "الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما".